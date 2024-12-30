https://news.day.az/world/1719641.html Десятки торнадо пронеслись по югу США - ВИДЕО Около 40 торнадо образовалось на юге США во время штормов - погибли как минимум четыре человека. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сильный дождь, разрушительные ветры, град и сильные грозы вероятны на территории США от Флориды до Вирджинии. В зоне риска находится и Атланта.
Десятки торнадо пронеслись по югу США - ВИДЕО
Около 40 торнадо образовалось на юге США во время штормов - погибли как минимум четыре человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сильный дождь, разрушительные ветры, град и сильные грозы вероятны на территории США от Флориды до Вирджинии. В зоне риска находится и Атланта.
Отмечается, что вспышка суровой погоды такого масштаба в конце года случается довольно редко.
Согласно данным, в результате непогоды два человека погибли в Миссисипи и еще по одному в Техасе и Северной Каролине.
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