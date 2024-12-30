Десятки торнадо пронеслись по югу США

Около 40 торнадо образовалось на юге США во время штормов - погибли как минимум четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сильный дождь, разрушительные ветры, град и сильные грозы вероятны на территории США от Флориды до Вирджинии. В зоне риска находится и Атланта.

Отмечается, что вспышка суровой погоды такого масштаба в конце года случается довольно редко.

Согласно данным, в результате непогоды два человека погибли в Миссисипи и еще по одному в Техасе и Северной Каролине.