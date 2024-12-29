На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Утром в воскресенье, 29 декабря, на Солнце произошла вспышка мощнейшего балла Х. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром", - отметил ученый.

Пик излучения был зарегистрирован в 10:18. Рост солнечной активности продолжается около недели, однако мощная вспышка произошла только сейчас.