В Южной Корее обнаружили тела всех 179 жертв авиакатастрофы с Boeing

В Южной Корее нашли тела всех 179 жертв крушения Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, передает "Рёнхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, по отпечаткам пальцев пока удалось идентифицировать останки только 77 человек. Большинство погибших проживали в городах Кванджу и Соннам: они чаще всего пользуются аэропортом Муан.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно было почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось только двум бортпроводникам, которые во время ЧП находились в хвосте воздушного судна.