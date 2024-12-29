https://news.day.az/world/1719618.html Крушение самолета в Южной Корее сняли с другого ракурса - ВИДЕО Опубликовано видео крушения корейского Boeing сегодня утром, с другого ракурса. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.
Крушение самолета в Южной Корее сняли с другого ракурса - ВИДЕО
Опубликовано видео крушения корейского Boeing сегодня утром, с другого ракурса.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.
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