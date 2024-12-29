Крушение самолета в Южной Корее сняли с другого ракурса

Опубликовано видео крушения корейского Boeing сегодня утром, с другого ракурса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.