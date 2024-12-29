https://news.day.az/sport/1719529.html Новый контракт в "Шамахы" Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" продлила контракт с Эдгаром Адильхановым. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги. Срок действия нового контракта с 19-летним полузащитником составляет 2,5 года. Он будет играть в "Шамахы" до лета 2027 года.
Новый контракт в "Шамахы"
Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" продлила контракт с Эдгаром Адильхановым.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба Премьер-лиги.
Срок действия нового контракта с 19-летним полузащитником составляет 2,5 года. Он будет играть в "Шамахы" до лета 2027 года.
Отметим, что Адильханов в этом сезоне провел 10 матчей в Премьер-лиге и забил два гола.
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