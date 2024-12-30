Наводнение в Саудовской Аравии

Аномальный и рекордный по количеству осадков год на Аравийском полуострове завершается наводнением в Мекке, Саудовская Аравия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как обильные дожди, выпавшие в Саудовской Аравии, стали причиной затопления улиц. В результате сильных осадков вода затопила дороги, что привело к нарушению движения и затруднениям для местных жителей.