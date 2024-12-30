https://news.day.az/world/1719634.html Наводнение в Саудовской Аравии - ВИДЕО Аномальный и рекордный по количеству осадков год на Аравийском полуострове завершается наводнением в Мекке, Саудовская Аравия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео видно, как обильные дожди, выпавшие в Саудовской Аравии, стали причиной затопления улиц.
Наводнение в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Аномальный и рекордный по количеству осадков год на Аравийском полуострове завершается наводнением в Мекке, Саудовская Аравия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как обильные дожди, выпавшие в Саудовской Аравии, стали причиной затопления улиц. В результате сильных осадков вода затопила дороги, что привело к нарушению движения и затруднениям для местных жителей.
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