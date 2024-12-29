В Азербайджане ужесточили наказание за жестокое обращение с животными

В Азербайджане увеличены штрафы за жестокое обращение с животными.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым поправке к Кодексу об административных правонарушениях.

Так, за жестокое обращение с животными, то есть причинение им боли, страданий, пыток, избиение или проведение боев с их участием, будет наложен штраф в размере от пятисот до восьмисот манатов.

Если указанные действия совершены в демонстративной форме, в том числе путем демонстрации их в средствах массовой информации, предусмотрен штраф от восьмисот до одной тысячи манатов.

При этом, если данные действия приведут к нанесению увечий животному, предусмотрен штраф от одной тысячи до 1500 манатов.

Кроме того, если те же действия повлекут уничтожение животных, предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2000 манатов либо, в зависимости от обстоятельств дела, административное лишение свободы на срок до одного месяца с учетом личности нарушителя.