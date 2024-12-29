Президент Ильхам Алиев: Пилоты и весь экипаж проявили большой героизм

Я очень высоко оцениваю действия пилотов, их профессионализм, самоотверженность. Пилоты и весь экипаж проявили большой героизм.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Пилоты проявили и профессионализм, и героизм, управляя неуправляемым самолетом. Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие. Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией", - отметил глава государства.