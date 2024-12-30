В США 9 января объявлен днем траура

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером, который скончался в воскресенье на 101-м году жизни, состоится в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщил действующий президент США Джо Байден во время своего десятиминутного выступления, которое транслировалось на сайте Белого дома. Байден выразил соболезнования семье Картеров и заявил, что подготовка к церемонии уже началась. Также с родственниками бывшего президента согласовываются сроки проведения мероприятия.

Когда Байдена спросили, чему, по его мнению, избранный президент США Дональд Трамп мог бы научиться у Джимми Картера, он ответил: "Порядочность, порядочность, порядочность". Президент добавил, что Картер всегда относился с уважением к нуждающимся и никогда не унижал людей из-за их внешнего вида. "Джимми Картер был примером того, как жить жизнью, наполненной смыслом и целью", - подчеркнул Байден, отметив, что Картер остается актуальной фигурой не только для своего времени, но и для будущих поколений.

Джо Байден также сказал, что Америка и мир потеряли "выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста".

Дональд Трамп и его жена Мелания также выразили соболезнования семье Картера. Трамп отметил, что хотя у него были разногласия с Картером по политическим вопросам, он уважал его за его преданность стране и усилия по улучшению жизни американцев. Трамп также отметил, что Картер был "хорошим человеком", и его будет очень не хватать.

Джимми Картер, который занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, ушел из жизни в своем доме в штате Джорджия.

Позже в письменном заявлении Байден распорядился приспустить флаги на всех правительственных зданиях США и за рубежом в память о Картере. В распоряжении говорится, что флаги будут приспущены в течение 30 дней с момента его смерти, а также на всех посольствах, военных базах и кораблях США. В качестве дополнительной меры Байден объявил 9 января 2025 года национальным днем траура по всей территории страны в память о Джимми Картере.