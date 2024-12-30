https://news.day.az/world/1719643.html В Грузии не будут препятствовать митингам оппозиции Власти Грузии не будут вмешиваться в ежедневные протесты в Тбилиси, поскольку оппозиция "не имеет поддержки населения". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В Грузии не будут препятствовать митингам оппозиции
Власти Грузии не будут вмешиваться в ежедневные протесты в Тбилиси, поскольку оппозиция "не имеет поддержки населения".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премье-министр сказал, что эти акции привлекают тысячи людей каждый день, статистика участников которых была подсчитана с помощью дронов.
"Участники акций в Тбилиси представляют собой актив оппозиционных партий и неправительственных организаций, однако они не пользуются поддержкой населения", - добавил он.
При этом он подчеркнул, что власти не будут вмешиваться в проведение митингов.
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