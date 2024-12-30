В Грузии не будут препятствовать митингам оппозиции

Власти Грузии не будут вмешиваться в ежедневные протесты в Тбилиси, поскольку оппозиция "не имеет поддержки населения".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премье-министр сказал, что эти акции привлекают тысячи людей каждый день, статистика участников которых была подсчитана с помощью дронов.

"Участники акций в Тбилиси представляют собой актив оппозиционных партий и неправительственных организаций, однако они не пользуются поддержкой населения", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что власти не будут вмешиваться в проведение митингов.