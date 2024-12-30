https://news.day.az/world/1719654.html Грузия вводит запрет на ношение масок на митингах 29 декабря, в день своей инаугурации, президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал закон, который запрещает ношение масок и использование лазеров на акциях протеста. Как сообщает Day.Az, документ опубликован на портале Законодательного бюллетеня Грузии.
Грузия вводит запрет на ношение масок на митингах
29 декабря, в день своей инаугурации, президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал закон, который запрещает ношение масок и использование лазеров на акциях протеста.
Как сообщает Day.Az, документ опубликован на портале Законодательного бюллетеня Грузии. В соответствии с изменениями в закон "О собраниях и демонстрациях", одобренными парламентом Грузии 13 декабря, теперь запрещается "скрывать лицо маской или другими средствами".
Также в список запрещенных предметов вошли пиротехнические средства и лазеры, которые протестующие часто применяют против полиции и камер наблюдения. Закон вступил в силу с момента его опубликования.
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