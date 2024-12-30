В Украине учредят стипендию имени Национального героя Азербайджана Александра Кальянинова

В Украине будет учреждена стипендия имени Национального героя Азербайджана Александра Кальянинова.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Украины в Баку Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

"Среди пилотов, которые спасли жизни пассажиров, был и Александр Кальянинов. Он окончил магистратуру в Украинской государственной летной академии в Кропивницком. Руководство академии, при поддержке народного депутата Украины Романа Грищука и посольства Украины в Азербайджане, приняло решение присвоить одной из аудиторий университета имя Александра Кальянинова", - отметил он.

По словам дипломата, вместе с диаспорой азербайджанцев, Украинская государственная летная академия и посольство Украины в Баку рассматривают возможность учреждения стипендии имени Александра Кальянинова для будущих азербайджанских пилотов, обучающихся в академии в Кропивницком.

"Вечная память пилотам-героям, спасшим жизни 29 пассажиров того трагического рейса. И пусть во имя справедливости, их памяти и будущего все виновные в этой трагедии понесут самое суровое наказание", - добавил Ю.Гусев.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хёкюме Джалил гызы Алиевой, погибшим в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" при выполнении рейса Баку-Грозный, было посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана.