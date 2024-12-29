Президент Чехии направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Чешской Республики Петр Павел направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполнявшего рейс Баку-Грозный,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.