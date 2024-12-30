США и Boeing окажут Южной Корее помощь в расследовании авиакатастрофы

Представители Федерального управления гражданской авиации, Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США и американской компании Boeing окажут помощь Сеулу в расследовании крушения самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении совета.

"НСБТ возглавляет группу американских специалистов (НСБТ, Boeing и ФАУ) для оказания помощи Комиссии по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Республики Корея в расследовании крушения самолета Jeju Air, произошедшего 29 декабря в международном аэропорту в Муане, Республика Корея", - отмечается в документе. В совете подчеркнули, что всю информацию по расследованию будет публиковать южнокорейская сторона.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.