В Южной Корее проведут проверку всех Boeing 737-800

Власти Южной Кореи проведут проверку всех самолетов Boeing 737-800 в стране после того, как борт авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан 29 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

В результате авиакатастрофы погибли 179 из 181 человека, находившегося на борту. Она стала крупнейшей в истории Республики Корея авиакатастрофой на ее территории. В стране объявлен недельный траур. Двое выживших - члены экипажа.

Кроме того, в понедельник еще один самолет Jeju Air, также Boeing 737-800, вернулся в аэропорт вылета из-за проблемы с шасси. Проблема была аналогична неисправности самолета, потерпевшего крушение 29 декабря.