Разрушительные последствия торнадо в США

Обнародованы видеокадры последствий разрушительного торнадо в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео последствия торнадо, прошедшего по 25-тысячному городу Нью-Кейни, и 2-тысячному городку Сплендора в штате Техас, США.