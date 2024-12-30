https://news.day.az/world/1719626.html Разрушительные последствия торнадо в США - ВИДЕО Онародованы видеокадры последствий разрушительного торнадо в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео последствия торнадо, прошедшего по 25-тысячному городу Нью-Кейни, и 2-тысячному городку Сплендора в штате Техас, США.
Разрушительные последствия торнадо в США - ВИДЕО
Обнародованы видеокадры последствий разрушительного торнадо в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео последствия торнадо, прошедшего по 25-тысячному городу Нью-Кейни, и 2-тысячному городку Сплендора в штате Техас, США.
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