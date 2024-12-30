В Германии будут судить похитителей самого большого кельтского клада

Клад из Манхинга, крупнейшая находка кельтского золота XX века, включал 483 монеты возрастом около 2100 лет и весом 3,7 кг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BILD, стоимость сокровища оценивается в миллионы евро.

Судебный процесс над четырьмя обвиняемыми начнется через три недели в окружном суде Ингольштадта. Среди подозреваемых - торговец вином из Берлина, сотрудник службы вывоза мусора, техник телекоммуникационной компании и бухгалтер. По данным следствия, именно они организовали дерзкое ограбление музея в Манхинге.

Преступление произошло 22 ноября 2022 года. Злоумышленники отключили сигнализацию и 14 мобильных вышек, взломали витрину, и за восемь минут похитили древние монеты. Полицейским удалось выйти на след преступников благодаря найденным ДНК и отслеживанию их перемещений на арендованных автомобилях.

Оказалось, что эта группа также совершила кражи в других музеях, включая Государственный музей Трира, Музей драгоценных камней в Идар-Оберштайне и Музей ювелирных изделий в Пфорцхайме. Задержание подозреваемых произошло 18 июля 2023 года, когда они пытались передать часть украденного.

Однако вернуть золото удалось лишь частично, и то в сильно поврежденном виде: часть монет была переплавлена в золотые слитки весом около 500 граммов. Где находится остальное, обвиняемые отказываются сообщать.