Сила Грузии строится на мире и национальных интересах

Грузинский народ всегда понимал, что мир является основным условием для выживания и развития, заявил новоизбранный Президент Грузии Михаил Кавелашвили сегодня во время своей инаугурации в парламенте, передает Day.Az.

"Достижение процветания, постоянное развитие и обеспечение безопасного и светлого будущего, стремление к счастью возможно только при условии, что мы осторожно подходим к существующим вызовам, анализируем угрозы, с которыми сталкиваемся, и принимаем решения, основанные не на эмоциях, а на глубоком понимании ситуации.

Анализ прошлых ошибок должен стать основой для всех будущих решений. Мы должны действовать, руководствуясь исключительно нашими национальными интересами. В последние годы, на фоне происходящих в регионе и мире событий, наша страна столкнулась с рядом вызовов, некоторые из которых несли серьезные угрозы с разрушительными последствиями. Однако мы преодолели эти трудности, оставаясь едиными как народ и государство.

Решающим фактором стал свободолюбивый дух грузинского народа, который не терпит угнетения, несправедливости, неуважения и высокомерия. Этот дух требует уважения к нашим традициям, ценностям, национальной идентичности, семье, вере и равному отношению к нашей родине. Именно благодаря этому сильному и непреклонному характеру грузинский народ и государство смогли сохранить мир в условиях неравенства, противостоять несправедливости и лжи, продолжить экономический прогресс, укрепить страну и двигаться в сторону вступления в европейскую семью", - отметил президент Грузии.