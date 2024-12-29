Кыргызстан организует возвращение на родину граждан, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау

Министерством иностранных дел и посольством Кыргызстана в Казахстане прорабатываются комплексные мероприятия по транспортировке на родину граждан Кыргызстана, пострадавших в результате авиакатастрофы близ Актау.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Кыргызстана.

Отмечается, что 28 декабря представители компетентных служб Кыргызстана прибыли в Актау и встретились со всеми пострадавшими.

Прорабатывается транспортировка гражданина Кыргызстана А.Р. 1998 года рождения специально оборудованным воздушным судном. Другие пострадавшие, состояние здоровья которых оценивается как удовлетворительное отправятся в Кыргызстан совместно с представителями компетентных служб и родственниками 30 декабря.

Также в ведомстве сообщили, что вопросы выплаты компенсаций проработаны посольством Кыргызстана в Казахстане и в самые кратчайшие сроки будут определены их размеры. По итогам они будут выплачены пострадавшим.

Вместе с тем, посольство Кыргызстана в Казахстане осуществляет контакты с представителями авиакомпании AZAL по вопросу заявленных авиакомпанией компенсационных страховых выплат.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

Ранее мы сообщали, что самолет Uzairways почтил память жертв крушения рейса Баку-Грозный.