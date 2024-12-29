Акула напала на туристов в Египте

На египетском курорте города Марса-Алам акула напала на двух туристов, один из них погиб.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды страны в Facebook.

По данным пресс-службы, один из туристов выжил, второго спасти не удалось. В заявлении говорится, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.

По данным СМИ, погибший и раненый туристы приехали из Италии.

Ведомство сформировало комиссию для расследования произошедшего, разбирательство ведется вместе с местной администрацией. Отмечается, что нападение зафиксировали за пределами разрешенной для плавания зоны.

Территорию пляжа закрыли, купание запрещено в течение 48 часов с 30 декабря.