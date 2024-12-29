Акула напала на туристов в Египте - есть погибший
На египетском курорте города Марса-Алам акула напала на двух туристов, один из них погиб.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды страны в Facebook.
По данным пресс-службы, один из туристов выжил, второго спасти не удалось. В заявлении говорится, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.
По данным СМИ, погибший и раненый туристы приехали из Италии.
Ведомство сформировало комиссию для расследования произошедшего, разбирательство ведется вместе с местной администрацией. Отмечается, что нападение зафиксировали за пределами разрешенной для плавания зоны.
Территорию пляжа закрыли, купание запрещено в течение 48 часов с 30 декабря.
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