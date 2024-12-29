Действующий глава Хорватии лидирует на президентских выборах

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович уверенно лидирует по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны с результатом более 50%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики после обработки данных с половины избирательных участков.

По предварительным данным, на основании информации, поступившей с 51,61% избирательных участков, Миланович набирает 50,11% голосов избирателей. За ним с результатом 22,33% голосов следует его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац.

Голосование на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (21:00 мск), начался подсчет голосов. По данным Государственной избирательной комиссии, явка избирателей составила 44,98%.

Граждане Хорватии в воскресенье выбирали президента на очередной пятилетний срок. Правом голоса на этих выборах обладали 3 762 224 гражданина, в том числе почти 250 тыс. проживающих за рубежом.

На пост главы государства претендуют восемь человек. Фаворитами являются действующий президент Зоран Миланович и его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество". В борьбе за кресло главы государства также принимают участие представитель партии "Мост" Миро Буль, независимый кандидат Томислав Йонич, лидер левой партии "Можемо!" Ивана Кекин, вице-председатель партии DOMiNO Бранка Лозо, независимые кандидаты Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело.

Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней будет проведен второй тур, в котором примут участие два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.