Как будет проводиться считывание "черных ящиков" в Бразилии?

Принимая во внимание объективную и принципиальную позицию Азербайджанской Республики, было принято решение отправить "черные ящики" пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", разбившегося вблизи Актау, в Бразильский центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, процесс доставки и считывания "черных ящиков" в CENIPA будет осуществляться при непосредственном сопровождении и непосредственном участии азербайджанских экспертов. Кроме того, в этом процессе примут участие привлеченные Азербайджаном международные эксперты, специализирующиеся в этой области. Этот подход направлен на обеспечение того, чтобы расследования происшествий проводились полностью прозрачно и в соответствии с международными стандартами.

"Этот шаг также позволит избежать возможных сомнений в объективности расследований авиационных происшествий и повысить доверие к результатам для международного сообщества. Непосредственное участие азербайджанских экспертов и сопровождение международных экспертов еще больше повысят полноту и точность расследования.

К сведению сообщаем, что CENIPA обладает высокими техническими возможностями в расследовании авиакатастроф. Центр оснащен современным оборудованием и имеет сертифицированные на международном уровне лаборатории по расшифровке данных", - отметили в министерстве.

Ранее мы сообщали, что Казахстан направит "черные ящики" разбившегося самолета AZAL в Бразилию.