Посольство Азербайджана в Сирии возобновит свою работу

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчином Рафиевым находится с визитом в Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита в воскресенье состоялась встреча заместителя министра Ялчина Рафиева с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом Хасаном Аш-Шибани.

В ходе встречи азербайджанская сторона передала поздравления руководства Азербайджана по случаю начала нового этапа стабильности Сирийского государства и благополучия народа, а также прихода к власти представителей народа.

Было заявлено, что Азербайджан вместе с Турецкой Республикой поддерживает Сирию на этом новом важном этапе.

Было отмечено, что Азербайджан окажет возможную поддержку в процессе восстановления Сирии.

Помимо деятельности по гуманитарной помощи было подчеркнуто, что Азербайджан окажет необходимую поддержку новому правительству на дипломатическом уровне.

Заместитель министра также обратил внимание на то, что опыт Азербайджана, освободившего свои земли от оккупации, в области восстановления и строительства может быть использован в процессе восстановления Сирии.

Министр Аш-Шибани сказал, что освобождение земель Азербайджана от оккупации является важным событием во имя установления мира в регионе и во всем мире, и поздравил народ и руководство Азербайджана по этому случаю. Он назвал Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева лидером-борцом и сравнил приход к власти народа Сирии с исторической победой Азербайджана. Министр заявил, что главная цель нового сирийского правительства - жить в мире с соседними странами и достичь национального единства посредством диалога со всеми сторонами внутри страны. Министр заявил, что главная цель нового сирийского правительства - жить в мире с соседними странами и достичь национального единства посредством диалога со всеми сторонами внутри страны.

Министр Аш-Шибани отметил, что старый режим оставил в наследство разрушенную и изолированную мировым сообществом Сирию. Он отметил, что приоритетами являются внутреннее социально-экономическое развитие, национальное и политическое единство, а также повышение престижа Сирии на международном уровне.

Стороны договорились открыть новую страницу, направленную на сотрудничество и дружбу в отношениях между Азербайджаном и Сирией, которых уже давно не существует. С этой точки зрения до внимания другой стороны было доведено, что спустя 12 лет планируется возобновить работу посольства Азербайджана в Дамаске как можно скорее.

В заключении министр иностранных дел Сирии был приглашен посетить в Азербайджан для укрепления вновь установившихся отношений. Министр Аш-Шибани с радостью принял приглашение и сказал, что будут рады регулярно видеть представителей Азербайджана в Сирии.