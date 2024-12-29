Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии прощания с членами экипажа, погибшими при крушении самолета AZAL

29 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в проходящей в Международном аэропорту Гейдар Алиев церемонии прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, выразили соболезнования членам их семей и близким.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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