https://news.day.az/officialchronicle/1719576.html Начальствующий епископ РФ выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Начальствующий епископ Российской Федерации Сергей Ряховский направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный.
Начальствующий епископ РФ выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Начальствующий епископ Российской Федерации Сергей Ряховский направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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