https://news.day.az/world/1719491.html Международный фестиваль льда и снега готов к встрече Нового года - ВИДЕО Гигантский комплекс ледяных зданий "Мир льда и снега" в китайском Харбине готов к встрече Нового года, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ. Отметим, что Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур - ежегодный международный фестиваль льда и снега. Проводится с 1963 года.
Международный фестиваль льда и снега готов к встрече Нового года - ВИДЕО
Гигантский комплекс ледяных зданий "Мир льда и снега" в китайском Харбине готов к встрече Нового года, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Отметим, что Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур - ежегодный международный фестиваль льда и снега. Проводится с 1963 года. Фестиваль часто прерывался, например, во время Культурной революции, пока не был вновь возобновлён в 1985 году.
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