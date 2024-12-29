Международный фестиваль льда и снега готов к встрече Нового года

Гигантский комплекс ледяных зданий "Мир льда и снега" в китайском Харбине готов к встрече Нового года, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур - ежегодный международный фестиваль льда и снега. Проводится с 1963 года. Фестиваль часто прерывался, например, во время Культурной революции, пока не был вновь возобновлён в 1985 году.