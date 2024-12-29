Как будут работать центры техосмотра автомобилей в Баку в праздничные дни?

В предстоящие праздничные нерабочие дни центры технического осмотра автомобилей в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку будут работать круглосуточно.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, в праздничный период также с 09:00 до 18:00 без перерывов будут функционировать Управление регистрации и экзаменов, а также отделы регистрации, экзаменов и технического осмотра в регионах страны.

Ранее мы сообщали, что на бакинских улицах и дорогах усилят контроль.