https://news.day.az/society/1719443.html Как будут работать центры техосмотра автомобилей в Баку в праздничные дни? В предстоящие праздничные нерабочие дни центры технического осмотра автомобилей в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку будут работать круглосуточно.
Как будут работать центры техосмотра автомобилей в Баку в праздничные дни?
В предстоящие праздничные нерабочие дни центры технического осмотра автомобилей в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку будут работать круглосуточно.
Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, в праздничный период также с 09:00 до 18:00 без перерывов будут функционировать Управление регистрации и экзаменов, а также отделы регистрации, экзаменов и технического осмотра в регионах страны.
Ранее мы сообщали, что на бакинских улицах и дорогах усилят контроль.
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