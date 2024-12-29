Президент Ильхам Алиев наградил членов экипажа, пострадавших в авиакатастрофе, орденом "Рашадат" 1-й степени

Члены экипажа, пострадавшие в авиакатастрофе - Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

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