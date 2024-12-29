https://news.day.az/officialchronicle/1719544.html Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Президент России Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
29 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары".
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