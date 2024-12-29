Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

29 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары".