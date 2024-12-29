В Южной Корее предупреждали разбившийся самолет об угрозе столкновения с птицами

В Южной Корее диспетчеры аэропорта Муан предупреждали разбившийся самолет Boeing 737-800 об опасности столкновения с птицами. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, падение самолета произошло из-за неисправности шасси. Очевидцы трагедии сообщили, что за пять минут до падения было слышно "металлический скрежет". После этого раздалось несколько взрывов.

"Когда самолет приземлялся на взлетно-посадочную полосу, он столкнулся со стаей птиц, приближавшихся с противоположной стороны", - говорится в статье.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.