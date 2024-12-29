Погибший в крушении самолета AZAL Хабиб Исмайлов похоронен в Агдашском районе

Тело Хабиба Исмайлова, погибшего в результате крушения пассажирского самолета AZAL подвергшегося воздействию извне в воздушном пространстве России, было доставлено в село Араб Агдашского района и передано семье.

Как сообщает Day.Az, в родном селе погибшего прошла церемония прощания с участием сельских жителей и представителей администрации района.

Хабиб Исмаилов был похоронен на сельском кладбище.

Отметим, что 25-летний Хабиб Исмайлов был одним из двух сыновей в семье.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа - пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и бортпроводницы Хёкумы Алиевой, а также 21 пассажира.

Ранее мы сообщали, что членов экипажа, погибших в авиакатастрофе близ Актау, похоронят на Второй Аллее почетного захоронения.