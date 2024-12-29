Массовое ДТП в Армении

В Армении, в воскресенье около 08:00, произошла крупная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на 2-3 км участке автодороги Масис-Мармарашен трассы Ереван - Ерасх столкнулись более 100 автомобилей.

В результате инцидента два человека оказались под колесами автомобилей, один из них скончался на месте. Причиной аварии называют туман и гололед.

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