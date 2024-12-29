https://news.day.az/world/1719475.html Массовое ДТП в Армении - столкнулись более 100 машин В Араратской области Армении, в воскресенье около 08:00, произошла крупная авария. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на 2-3 км участке автодороги Масис-Мармарашен трассы Ереван - Ерасх столкнулись более 100 автомобилей. В результате инцидента два человека оказались под колесами автомобилей, один из них скончался на месте.
Массовое ДТП в Армении - столкнулись более 100 машин
В Армении, в воскресенье около 08:00, произошла крупная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на 2-3 км участке автодороги Масис-Мармарашен трассы Ереван - Ерасх столкнулись более 100 автомобилей.
В результате инцидента два человека оказались под колесами автомобилей, один из них скончался на месте. Причиной аварии называют туман и гололед.
Ранее мы сообщали, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре