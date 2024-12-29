Названо число зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах

Для участия в муниципальных выборах 29 января подали заявки 16 708 человек.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает Day.Az.

"Из числа подавших заявки 16 460 были выданы подписные листы, 16 023 человека вернули подписные листы, зарегистрирована кандидатура 15 729 человек", - сказал он.