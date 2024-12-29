https://news.day.az/world/1719432.html Пострадавший при крушении самолета AZAL кыргызстанец вышел из комы - ВИДЕО Кыргызстанец Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета, вышел из комы, передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ. Как видно из кадров, казахстанские специалисты просят его не волноваться.
Пострадавший при крушении самолета AZAL кыргызстанец вышел из комы - ВИДЕО
Кыргызстанец Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета AZAL, вышел из комы, передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.
Как видно из кадров, казахстанские специалисты просят его не волноваться.
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