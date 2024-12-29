Пострадавший при крушении самолета AZAL кыргызстанец вышел из комы

Кыргызстанец Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета AZAL, вышел из комы, передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Как видно из кадров, казахстанские специалисты просят его не волноваться. 