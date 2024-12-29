Экипаж запрашивал посадку в соседних с Грозным аэропортах, но реакции не было.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом сегодня заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на церемонии прощания в Международном аэропорту Гейдар Алиев с тремя членами экипажа - пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяновым и бортпроводницей Хёкумой Алиевой, погибшими в авиакатастрофе под Актау.

"В момент инцидента самолет отправил сигнал "терплю бедствие, прошу разрешения на посадку" в ближайшие аэропорты. Однако эти аэропорты не отреагировали на данный сигнал. Этот факт будет расследован", - сказал Амиров.

Пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс Баку-Грозный, подвергся незаконному внешнему воздействию, в результате чего системы управления воздушным судном вышли из строя, добавил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира.