Люди приходят во II Аллею почетного захоронения в Баку для участия в похоронах членов экипажа самолета AZAL

Тела членов экипажа пассажирского самолета Embraer-190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, доставлены из Международного аэропорта Гейдар Алиев во II Аллею почетного захоронения.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, для участия в церемонии похорон во II Аллею почетного захоронения прибыли официальные лица государства и правительства, представители общественности.

Погибшие в авиакатастрофе члены экипажа - пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева, будут похоронены сегодня во II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа - пилотов Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и бортпроводницы Хёкумы Алиевой, а также 21 пассажира.