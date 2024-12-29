https://news.day.az/officialchronicle/1719473.html Роланд Прайс выразила соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный.
Роланд Прайс выразила соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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