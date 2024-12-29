https://news.day.az/officialchronicle/1719597.html Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джассим Мохаммед Аль-Будейви направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс...
Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джассим Мохаммед Аль-Будейви направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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