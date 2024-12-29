"В следующем году намерен продолжить победную серию"

"Я нахожусь на первом место в мировом рейтинге, но, конечно, не собираюсь останавливаться на достигнутом. В следующем году намерен продолжить свою победную серию".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг).

Слова азербайджанского спортсмена, выигравшего в этом году и чемпион мира, приводит сайт Европейского Союза дзюдо (EJU). Портал посвятил дзюдоисту специальную статью, представляя лидеров рейтинга по итогам года.

"Азербайджан отпраздновал не одну победу на чемпионате мира или Олимпиаде в 2024 году. Он смог дважды поймать момент славы, так как в честь успеха Коцоева поднимался флаг и звучал гимн страны в Абу-Даби и Париже.

По некоторому совпадению, и Коцоев, и Гейдаров завоевали титул чемпиона мира среди юниоров в 2017 году в своих категориях, и ровно семь лет спустя снова оказались на вершине. Коцоев неизменно оказывался на пьедестале, пополнив свою коллекцию европейских титулов на кадетском, юниорском и взрослом уровнях. А в Мировом туре может похвастаться 11-ю медалями "Большого шлема", включая три золотые", - отмечает EJU.

"Этот год был для меня очень продуктивным. Результатом моей упорной работы стали победы в двух главных турнирах: чемпионате мира и Олимпийских играх. А мотивация заключается в том, что в истории азербайджанского спорта еще не было двукратного олимпийского чемпиона. Мы с моим другом Гейдаровым хотим поехать в Лос-Анджелес и войти в историю как двукратные олимпийские чемпионы. Увидимся в 2025 году!", - приводит слова Зелима портал Европейского Союза дзюдо.