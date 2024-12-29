https://news.day.az/world/1719352.html В Грузии пройдет инаугурация шестого президента Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики, передает Day.Az. Отмечается, что церемония вступления Кавелашвили в должность главы страны пройдет в здании парламента, она продлится 40 минут.
В Грузии пройдет инаугурация шестого президента
Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба парламента республики, передает Day.Az.
Отмечается, что церемония вступления Кавелашвили в должность главы страны пройдет в здании парламента, она продлится 40 минут.
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