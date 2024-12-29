В Грузии пройдет инаугурация шестого президента

Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба парламента республики, передает Day.Az.

Отмечается, что церемония вступления Кавелашвили в должность главы страны пройдет в здании парламента, она продлится 40 минут.