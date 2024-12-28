Мамедъяров против Есипенко, Сулейманлы ждет партия с Иванчуком
В Нью-Йорке (США) продолжается чемпионат мира по рапиду.
Как передает İdman.biz, сегодня будут сыграны заключительные туры. В Открытой секции участники проведут четыре партии, а в женском зачете предстоит провести три тура.
В ближайшем туре азербайджанских шахматистов ожидают интересные партии. Можно выделить встречу Шахрияра Мамедъярова с Андреем Есипенко (ФИДЕ), а также противостояние Магомеда Мурадлы с Даниилом Дубовым (ФИДЕ).
Тогда как Айдын Сулейманлы встретится с корифеем мировых шахмат Василием Иванчуком (Украина).
В женском зачете обращает на себя партия Гюльнар Мамедовой с Ириной Булмага (Румыния) и встреча Ханым Баладжаевой с Сарасадат Хадемалшариех (Испания).
Открытая секция
X тур
Андрей Есипенко (ФИДЕ) - Шахрияр Мамедъяров
Даниил Дубов (ФИДЕ) - Мохаммед Мурадлы
Василий Иванчук (Украина) - Айдын Сулейманлы
Расмус Свейн (Германия) - Васиф Дурарбейли
Эльтадж Сафарли - Рудик Макарян (ФИДЕ)
Вугар Манафов - Александр Шиманов (ФИДЕ)
Риад Самедов - Михаэль Безольд (Германия)
Вугар Расулов - Гиа Банх (Вьетнам)
Турнирное положение: 1. Володар Мурзин (ФИДЕ), 2. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), 3. Арджун Эригаиси (Индия), 4. Александр Грищук (ФИДЕ) - все по 7 очков, 8. Мамедъяров - 6,5, 23. Мурадлы - 6.
Женская секция
IX тур
Ирина Булмага (Румыния) - Гюльнар Мамедова
Ханым Баладжаева - Сарасадат Хадемалшариех (Испания)
Юксин Сон (Китай) - Говхар Бейдуллаева
Айрис Моу (США) - Гюнай Мамедзаде
Дженнифер Ю (США) - Зейнаб Мамедъярова
Паулин Гушар (Франция) - Туркан Мамедъярова
Ульвия Фаталиева - Маи Нарва (Эстония)
Турнирное положение: 1. Ю Венчжунь (Китай), 2. Харика Дронавали (Индия), 3. Хампи Конеру (Индия) - по 6,5 очков, 27. Мамедзаде, 37. Мамедова, 41. Баладжаева, 48. Бейдуллаева - по 4,5.
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