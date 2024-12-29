Трамп поддержал Маска

Избранный президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом газеты New York Post заявил, что выступает за выдачу специальных американских виз высококвалифицированным специалистам из других стран, поддержав таким образом позицию Илона Маска по этому вопросу.

"Мне всегда нравились визы, я всегда был сторонником виз, поэтому они и существуют у нас, - сказал Трамп о визах типа H-1B, которые позволяют американским компаниям нанимать профессионалов из-за рубежа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На моих предприятиях работает много людей с визами H-1B. <...> Это отличная программа", - добавил он.

Ранее портал Business Insider сообщил, что в рядах сторонников Трампа наметился раскол из-за разногласий во взглядах на иммиграционную политику будущей администрации США. Поддерживающие республиканца бизнесмены Кремниевой долины не сошлись во мнении с некоторыми представителями движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"). Первые во главе с Маском поддерживают практику выдачи виз H-1B. Часть более консервативных сторонников Трампа, включая бывшего члена Палаты представителей Конгресса Мэтта Гетца и ультраправую политическую активистку Лауру Лумер, настроены радикальнее и обвиняют крупные технологические компании в злоупотреблении иммиграционной системой. По их мнению, иностранные специалисты отнимают рабочие места у американских граждан.

Миграционный кризис входит сейчас в число ключевых вопросов межпартийной борьбы в США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что после инаугурации намерен провести самую масштабную в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов. Инаугурация Трампа состоится 20 января.