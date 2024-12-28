Объявлены победители номинаций премии Globe Soccer Awards
Объявлены победители номинаций премии Globe Soccer Awards.
Day.Az представляет лауреатов.
Победители премии Globe Soccer Awards:
Лучший игрок: Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид", Бразилия)
Лучший молодой игрок: Ламин Ямаль ("Барселона"/Испания)
Лучший главный тренер: Карло Анчелотти (Реал Мадрид)
Лучший нападающий: Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид", Бразилия)
Лучший полузащитник: Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"/Англия)
Лучшая футболистка: Айтана Бонмати (Барселона/Испания)
Лучший клуб: ("Реал"/Испания)
Лучший женский клуб: ("Барселона"/Испания)
Игрок года на Ближнем Востоке: Криштиану Роналду ("Аль-Наср"/Португалия)
Лучший главный тренер Ближнего Востока: Жорже Жезуш (Португалия)
Лучший клуб Ближнего Востока: "Аль-Айн" (ОАЭ)
Открытие года: "Олимпиакос" (Греция)
Лучший президент всех времен: Флорентино Перес ("Реал")
Лучший агент: Жорже Мендеш (Португалия)
Лучший бомбардир всех времен: Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Португалия)
Премия Марадоны: Джуд Беллингем (Реал Мадрид/Англия)
Награды за карьеру: Алессандро Дель Пьеро, Рио Фердинанд, Тибо Куртуа, Неймар.
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