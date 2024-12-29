В Хорватии пройдут президентские выборы

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на пост главы государства претендуют восемь человек: два фаворита - действующий президент Зоран Миланович, который был впервые избран на эту должность во втором туре президентских выборов, состоявшемся 5 января 2020 года, и его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, являющийся педиатром, судебным экспертом и специалистом в области медицинской генетики, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество". В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль - представитель политической партии "Мост" и мэр города Синь, Томислав Йонич - независимый кандидат, Ивана Кекин - лидер левой политической партии "Можемо!", Бранка Лозо - вице-председатель политической партии "DOMiNO", Мария Селак Распудич - независимый кандидат и Нико Токич Картело - независимый кандидат.

Первый тур восьмых по счету президентских выборов в Хорватии состоится в воскресенье, 29 декабря. Ожидается, что во второй тур, который может пройти через 14 дней, выйдут именно Миланович и Приморац. Прогнозируется, что во втором туре за Милановича проголосует большинство избирателей Кекин, а также не менее половины сторонников , тогда как голоса поддержки Буля, скорее всего, перейдут к Приморацу.