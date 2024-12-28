Планшеты от HUAWEI - универсальное решение для учёбы, запуска мобильных игр, рисования и работы с офисными документами

Планшеты уже давно перестали быть просто игрушкой для просмотра фильмов перед сном или во время путешествия - при наличии достаточно производительной "начинки" и соответствующих аксессуаров можно на этом портативном дивайсе работать с большинством базовых задач без существенных ограничений и дискомфорта.

Рисование, офисные дела, ведение конспектов, работа с почтой и поиском информации в сети - всё это (и гораздо больше) можно делать на гаджете, который выглядит стильно, не отягощает рюкзак и при этом обладает приличным перечнем преимуществ, о которых многие даже не подозревали. Не верите? Поговорим о HUAWEI MatePad 11,5"S.

Дизайн корпуса

Несмотря на приличную диагональ дисплея, внушительный набор производительного "железа" и корпус из благородного металла, инженерам Huawei удалось сделать устройство достаточно тонким (всего 6,2 мм) и лёгким (510 граммов).

Так что фронтальную камеру разместили на длинной стороне рамки (для этого, забегая наперёд, в матовом покрытии оставили "островок" глянца, чтобы датчик изображения получал достаточно света).

Дисплей

Главной фишкой этой новинки, без всякого сомнения, выступает дисплей с фирменным матовым покрытием PaperMatte нового поколения, напоминающим на ощупь бумагу, которое практически полностью (на 99% по словам производителя) нивелирует блики и отражения в экране.



Это значит, что можно буквально направить лампу в дисплей, но читать книгу или смотреть фильм всё равно будет крайне комфортно и безопасно для глаз.

Кроме того, у этого планшета под матовым покрытием PaperMatte находится флагманский IPS-экран топового уровня с адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц, что положительно сказывается на длительности автономной работы гаджета, полным отсутствием мерцания и соотношением сторон 3:2 при 2,8К-разрешении (2800×1840 пикселей).

Автономность и зарядка

Huawei HUAWEI MatePad 11,5"S PaperMatte Edition поставляется с батареей ёмкостью 8 800 мАч, что при диагонали чуть больше 11 дюймов - довольно внушительный показатель, ведь обычно подобными характеристиками могут похвастаться модели на 12-13 дюймов.

Особенно если портативный компьютер вам нужен для чтения книг (здесь даже есть специальный режим, при активации которого создаётся ощущение использования бумажной книги или комикса) и различной литературы, просмотра новостей в интернете и прочих казуальных дел.

Есть и фирменный софт "Блокнот" для ведения заметок, в нём можно писать от руки при помощи стилуса M-Pencil, одновременно записывая звук во время видеоконференции. О завершении встречи можно запустить воспроизведение записи в заметках - текст, который вы писали от руки, будет синхронизирован с голосом спикера.

А тем, кто любит рисовать или только хочет этому научиться, настоятельно рекомендуется изучить возможности GoPaint. Это бесплатное приложение разработала сама компания Huawei - оно подходит как для опытных специалистов, которые рисуют на коммерческой основе, так и для новичков, решивших освоить мир цифрового творчества. Множество кистей, различные текстуры холстов и удобный интерфейс делают это приложение одним из самых конкурентоспособных.

HUAWEI MatePad SE 2024 - это планшет в металлическом корпусе с хорошим экраном и отличной автономностью за доступный прайс.

Корпус планшета выполнен из металла, и это поражает, учитывая невысокую стоимость девайса. Скажем больше - планшет выглядит не хуже, чем более дорогие аналоги от именитых брендов. Это очень подкупает, потому что приятно держать в руках прохладный и крепкий металлический корпус.

У планшета тонкие рамки вокруг экрана, благодаря чему его общие габариты меньше, чем у более дорогих конкурентов, при такой же диагонали.

Есть возможность разделения экрана на две части, можно даже открыть несколько окон одновременно. Функция автоподстройки яркости работает адекватно и позволяет настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.