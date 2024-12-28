В поездах будет бесплатный интернет

С 3 января 2025 года на поездах, выполняющих рейсы Баку-Балакен-Баку будет работать бесплатный интернет.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

В 2024 году пассажирам железнодорожного транспорта было предоставлено бесплатное беспроводное подключение к интернету. В настоящее время на вокзалах Баку, Сабунчу, Сумгайыта, Гянджи, Габалы, на станциях и остановках Кёроглу, Бакиханов, Пиршаги, Горан, Агстафа, а также в поездах, следующих по маршрутам Баку-Агстафа-Баку, Баку-Габала-Баку, имеется скоростное подключение к интернету "W-Fi", а с 3 января 2025 года данная функция будет активна и на поездах, выполняющих рейсы Баку-Балакен-Баку.

"Благодаря цифровым решениям были внедрены инновации и в сфере пассажирских перевозок. Запущенное в прошлом году приложение ADY Mobile превысило 166 тысяч загрузок на мобильные устройства. Около 70 процентов пассажиров покупают билеты онлайн.

Согласно информации, одно из нововведений связано с отменой требования к физическому удостоверению личности при посадке в пассажирские поезда курсирующие внутри страны. Отныне достаточно предъявить электронную карту с портала my.gov.az через QR-код.

В настоящее время ведутся работы по проходу через турникеты посредством системы распознания лиц. Это предотвратит скопление людей на турникетах в часы пик. Изначально проект планируется запустить в пилотном режиме.

Усилия АЖД по оцифровке получили финансовую поддержку Азиатского банка развития в октябре этого года. Банк утвердил кредит в размере 47 миллионов долларов для поддержки цифровизации железнодорожной системы в Азербайджане, повышения безопасности, надежности и эффективности железнодорожных сетей страны",- говорится в информации ЗАО.

Ранее мы сообщили, на каких станциях будет останавливаться поезд направляющийся по маршруту Баку-Балакен-Баку.