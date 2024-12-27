В Баку прошел вечер, посвященный 105-летию народной артистки Амины Дильбази

23 декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось мероприятие, посвященное 105-летию прославленной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази (26.12.1919 - 30.04.2010), внесшей исключительный вклад в сохранение и развитие многовековых традиций танцевального искусства, сообщает Day.Az.

В сопровождении заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (художественный руководитель - народный артист Агаверди Пашаев, балетмейстер - заслуженный артист Джейхун Губадов, хормейстер - заслуженный артист Наала Барателия) выступили солисты - заслуженные артисты Гюнель Шейхова, Эльнур Сулейманов, Нигяр Ахмедова, Нигяр Рзаева, Алмаз Оруджева и Нигяр Гусейнова, Орхан Алиев, Рамин Гусейнов, Хаял Панахов, Анастасия Мацвейко, Вяфа Оруджева, Айшен Мехтиева, Рявана Гурбанова, ашуг Мубариз Алиев и Фирдовси Эйвазов. В программе были представлены азербайджанские народные и композиторские песни и танцы.

Амину Дильбази называли "королевой азербайджанского танца". С 1936 по 1939 годы она была солисткой песенного и танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева). Впоследствии она стала руководителем танцевальной группы. В 1957 году на проходившем в Москве VI Международном фестивале молодёжи и студентов Амина Дильбази была удостоена золотой медали. В 1959 году начала руководить студенческим танцевальным коллективом "Чинар". В 1967 году создала женский ансамбль "Севиндж". С 1949 года преподавала в Хореографической школе. До сих пор популярны исполненные ею танцы "Иннаби", "Терекеме", "Мирзаи" ("Вагзалы"), "Тураджи", "Наз элямя". В репертуаре танцовщицы были также русские, украинские, узбекские и арабские танцы. С большим успехом проходили ее гастроли во многих странах мира. Амина Дильбази была также хореографом танцевальных номеров в таких фильмах, как "Я придумываю песню", "Улдуз", и в таких сценических произведениях, как опера "Лейли и Меджнун", музыкальные комедии "Аршин мал алан" и "Не та, так эта". В фильме "Не та, так эта" Амина Дильбази сама выступила в сцене приготовления Гюльназ к свадьбе с Мешади Ибадом.