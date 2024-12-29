В Южной Корее очевидцы заметили горящий двигатель самолета еще до крушения

Очевидцы заметили горящий двигатель на правом крыле самолета Boeing 737-800 (737-8AS), разбившегося в Южной Корее, еще до его крушения. Об этом сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры, - заявил очевидец Ю Чжэ Ён, отдыхавший в это время в пансионате вблизи аэропорта Муан, где лайнер совершил аварийную посадку. - Пока я говорил семье, что у самолета проблемы, раздался взрыв".

Другой собеседник агентства, местный житель, рассказал, что видел, как самолет пытался снижаться, но до того, как он совершил посадку, вспыхнуло пламя. "После этого раздался сильный хлопок, появился дым. Раздался звук, словно несколько взрывов подряд", - добавил он.

Недавно в Сети появились кадры попадания птицы в двигатель самолёта Boeing 737 в южнокорейском аэропорту Муан.