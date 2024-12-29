https://news.day.az/world/1719360.html

Момент попадания птицы в двигатель самолёта перед крушением в Южной Корее - ВИДЕО

Момент попадания птицы в двигатель самолёта Boeing 737 в южнокорейском аэропорту Муан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан в Южной Корее выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.