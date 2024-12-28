Генеральный секретарь Международного конгресса парламентариев выразила соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Международного конгресса парламентариев Ситара Аяз направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", 25 декабря близ города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени Международного конгресса парламентариев выражаю Вам, правительству и народу Азербайджана глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" вблизи казахстанского города Актау.

Наши сердца рядом с семьями и близкими погибших в этой страшной трагедии. Желаем скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Уверена, что единство азербайджанского народа позволит преодолеть этот сложный период. В этот тяжелый момент мы также выражаем солидарность с Вами", - говорится в письме.